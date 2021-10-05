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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:54
Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
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Mathias
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:00
Mathias написав:
Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
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WallNutPen
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:21
Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:24
lloydbanksua написав:
Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?
Нет конечно же.
Условия прописаны в правилах.
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idealstorm
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:13
WallNutPen написав:А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
Срок окончания субботой по договору, всё красиво. Просто напрягает видеть нули на табло, хорошо что деньги не нужны сейчас, терпит.
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Mathias
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:24
Mathias написав:
Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
у меня похожая ситуация, при чем депо, что пошел на ощаднный видно, а что на куку - нет.
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Ромасик
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