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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:00

  Mathias написав:Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?

А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:21

Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:24

  lloydbanksua написав:Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?

Нет конечно же.
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idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

WallNutPen написав:А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
Срок окончания субботой по договору, всё красиво. Просто напрягает видеть нули на табло, хорошо что деньги не нужны сейчас, терпит.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:24

  Mathias написав:Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?

у меня похожая ситуация, при чем депо, что пошел на ощаднный видно, а что на куку - нет.
Ромасик
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