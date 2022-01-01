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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:00

  Mathias написав:Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?

А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:21

Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:24

  lloydbanksua написав:Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?

Нет конечно же.
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idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

WallNutPen написав:А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
Срок окончания субботой по договору, всё красиво. Просто напрягает видеть нули на табло, хорошо что деньги не нужны сейчас, терпит.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:24

  Mathias написав:Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?

у меня похожая ситуация, при чем депо, что пошел на ощаднный видно, а что на куку - нет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:37

  lloydbanksua написав:Вопрос по текущим счетам +++ - депо с такими счетами на срок 3 или 6 месяцев можно открыть и какие будут процентные ставки (ставки онлайн + бонус 4,55%)?


для 3 міс депо відкривається рахунок "+"
для 6 міс - рахунок "++"
відповідно і добавки різні
все робиться в відділенні і за готівку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

В новостях перестали писать про ограничения на кредитный лимит по карте. Кредитным лимитом уже можно пользоваться полноценно?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:19

  ShOV написав:В новостях перестали писать про ограничения на кредитный лимит по карте. Кредитным лимитом уже можно пользоваться полноценно?

В приложении действительно сумма лимита указана, как доступная для использования. Но при попытке оплаты отказ "Недостатньо коштів"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
по платіжних картках:
- через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 3000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
- «На вільні реквізити» або «З картки на картку» - на рівні 3000 грн на добу.
за поточними рахунками:
- через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
- ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 5000 грн.
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.
Операції по рахункам всередині банку - погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень.
Загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках (за одну транзакцію) – 6000 грн. https://www.forward-bank.com/press-cent ... USH_160522
Ой+
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