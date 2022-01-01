Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
Mathias написав:Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
WallNutPen написав:А когда был срок окончания по договору? В принципе форвард обычно в таких случаях проценты потом доначисляет за выходные и отдельно выплачивает. Так что за это не волнуйтесь. В этом вопросе он молодец
Срок окончания субботой по договору, всё красиво. Просто напрягает видеть нули на табло, хорошо что деньги не нужны сейчас, терпит.
Mathias написав:Упал на пенсионку в субботу закончившийся депозит с процентами, по крайней мере так говорит история операций. При этом остаток на карте показывает нулем, в выписке пдфной операции отсутствуют. Это они мне возврат депозита только понедельником проведут и два дня на дурняк мои деньги попользуют?
у меня похожая ситуация, при чем депо, что пошел на ощаднный видно, а что на куку - нет.
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн. Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online: по платіжних картках: - через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 3000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години); - «На вільні реквізити» або «З картки на картку» - на рівні 3000 грн на добу. за поточними рахунками: - через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо. - ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 5000 грн. Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень. Операції по рахункам всередині банку - погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень. Загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД». Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках (за одну транзакцію) – 6000 грн. https://www.forward-bank.com/press-cent ... USH_160522