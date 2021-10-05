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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:07

Ой+
Вот раньше у них указывалось: "Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено." А с 9го мая такой строки нет, вот я и подумал что уже всё доступно.
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:35

  Vadim_ написав:
  idealstorm написав:Vadim_
Где забирать планируете?
Свистните как будет результат.
Можем им загодя надо заявку оставить, чтобы подготовили сумму?

У понеділок...

Как успехи?
idealstorm
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Повідомлень: 1663
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
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  #<1 ... 157158159160
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