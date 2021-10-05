Ой+
Вот раньше у них указывалось: "Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено." А с 9го мая такой строки нет, вот я и подумал что уже всё доступно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 19:07
Ой+
Вот раньше у них указывалось: "Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено." А с 9го мая такой строки нет, вот я и подумал что уже всё доступно.
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:35
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:20
По акции Бонус за поточними рахунками
На какой срок выгодней (будет больше %)открывать данный вклад ?
Я был уверен что на год будет больше % но в отделении и на горячей линии утверждают что больший % будет по вкладу с двумя плюсами то есть на полгода.По ихним подсчетам на полгода ставка будет 14,3 %,а на год 13,8%.
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:00
А я смотрю вы математик с образованием.
Вам больше процент важнее или больше денег?
Это намёк.
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