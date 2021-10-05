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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 19:07
Ой+
Вот раньше у них указывалось: "Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено." А с 9го мая такой строки нет, вот я и подумал что уже всё доступно.
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ShOV
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:35
Vadim_ написав: idealstorm написав:Vadim_
Где забирать планируете?Свистните как будет результат.
Можем им загодя надо заявку оставить, чтобы подготовили сумму?
У понеділок...
Как успехи?
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idealstorm
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Додано: Вів 17 тра, 2022 21:20
На какой срок выгодней (будет больше %)открывать данный вклад ?
Я был уверен что на год будет больше % но в отделении и на горячей линии утверждают что больший % будет по вкладу с двумя плюсами то есть на полгода.По ихним подсчетам на полгода ставка будет 14,3 %,а на год 13,8%.
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green
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:00
green написав:
На какой срок выгодней (будет больше %)открывать данный вклад ?
Я был уверен что на год будет больше % но в отделении и на горячей линии утверждают что больший % будет по вкладу с двумя плюсами то есть на полгода.По ихним подсчетам на полгода ставка будет 14,3 %,а на год 13,8%.
А я смотрю вы математик с образованием.
Вам больше процент важнее или больше денег?
Это намёк.
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idealstorm
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Додано: Сер 18 тра, 2022 07:14
green 7.75+3.275=11.025% на полгода, 9,25+4,55=13,8% на год. откуда 14,3?
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andreyiskra
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Додано: Сер 18 тра, 2022 07:48
andreyiskra написав:green
7.75+3.275=11.025% на полгода, 9,25+4,55=13,8% на год. откуда 14,3?
7.75+3.275*2=14,3
Так считать, конечно,не правильно
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vollena71
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Додано: Сер 18 тра, 2022 08:41
По старым +++ самый последний транш надбавки начисляют раньше окончания депозита или дотянут до самого конца?
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idealstorm
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Додано: Сер 18 тра, 2022 09:13
idealstorm написав:
По старым +++ самый последний транш надбавки начисляют раньше окончания депозита или дотянут до самого конца?
Чуть раньше, мне недели за 2 выплатили до окончания.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 09:28
idealstorm написав:
По старым +++ самый последний транш надбавки начисляют раньше окончания депозита или дотянут до самого конца?
зараховують саме в ті дні, які вказані в СМС від банку, яке приходить десь на другий день після відкриття плюсового депозиту
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greenozon
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:03
vollena71 а как правильно считать ?
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green
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