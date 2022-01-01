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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:07
Считайте в абсолютных цифрах.
На полгода %% это означает, что вы получите в половину меньше, т.к ставка годовая применяется, а срок у вас только 6 мес. Да, через полгода вы уже не сможете пролонгировать прежние условия.
Поэтому сравнивать размеры процентной ставки на разных сроках некорректно
Додано: Сер 18 тра, 2022 12:10
Оч. даж корректно
Нужно уметь сравнивать как абсолютные величины так и относительные.
И не смешивать теплое с мягким.
Кроме этого нужно учитывать не только (не)возможность пролонгации, но и возможность ПЕРЕСМОТРА самой ставки, и саму доступность средств.
Мне, например оч. даже подошли б 3х-мес депо под 11% годовых
А через полгода сама годовая ставка уже может быть под 11%+4%, а вы всьооо будете сидеть 13.8%
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:03
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