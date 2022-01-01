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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:16
idealstorm так все таки по какому вкладу будет больше денег ?
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green
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:07
green написав:idealstorm
так все таки по какому вкладу будет больше денег ?
Считайте в абсолютных цифрах.
На полгода %% это означает, что вы получите в половину меньше, т.к ставка годовая применяется, а срок у вас только 6 мес. Да, через полгода вы уже не сможете пролонгировать прежние условия.
Поэтому сравнивать размеры процентной ставки на разных сроках некорректно
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idealstorm
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Додано: Сер 18 тра, 2022 12:10
idealstorm написав: green написав:idealstorm
так все таки по какому вкладу будет больше денег ?
Считайте в абсолютных цифрах.
На полгода %% это означает, что вы получите в половину меньше, т.к ставка годовая применяется, а срок у вас только 6 мес. Да, через полгода вы уже не сможете пролонгировать прежние условия.
Поэтому сравнивать размеры процентной ставки на разных сроках некорректно
Оч. даж корректно
Нужно уметь сравнивать как абсолютные величины так и относительные.
И не смешивать теплое с мягким.
Кроме этого нужно учитывать не только (не)возможность пролонгации, но и возможность ПЕРЕСМОТРА самой ставки, и саму доступность средств.
Мне, например оч. даже подошли б 3х-мес депо под 11% годовых
А через полгода сама годовая ставка уже может быть под 11%+4%, а вы всьооо будете сидеть 13.8%
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Amethyst
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Додано: Сер 18 тра, 2022 13:03
idealstorm написав: Vadim_ написав: idealstorm написав:Vadim_
Где забирать планируете?Свистните как будет результат.
Можем им загодя надо заявку оставить, чтобы подготовили сумму?
У понеділок...
Как успехи?
Ок.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 13:44
Только что звонила менеджер, предлагала на 2 года депо 😁. Уточнил, за текущие счета, на пол года действительно 14.3%.
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