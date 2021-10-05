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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:16

idealstorm так все таки по какому вкладу будет больше денег ?
green
 
Повідомлень: 82
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:07

  green написав:idealstorm так все таки по какому вкладу будет больше денег ?

Считайте в абсолютных цифрах.
На полгода %% это означает, что вы получите в половину меньше, т.к ставка годовая применяется, а срок у вас только 6 мес. Да, через полгода вы уже не сможете пролонгировать прежние условия.
Поэтому сравнивать размеры процентной ставки на разных сроках некорректно
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:10

  idealstorm написав:
  green написав:idealstorm так все таки по какому вкладу будет больше денег ?

Считайте в абсолютных цифрах.
На полгода %% это означает, что вы получите в половину меньше, т.к ставка годовая применяется, а срок у вас только 6 мес. Да, через полгода вы уже не сможете пролонгировать прежние условия.
Поэтому сравнивать размеры процентной ставки на разных сроках некорректно

Оч. даж корректно
Нужно уметь сравнивать как абсолютные величины так и относительные.
И не смешивать теплое с мягким.
Кроме этого нужно учитывать не только (не)возможность пролонгации, но и возможность ПЕРЕСМОТРА самой ставки, и саму доступность средств.
Мне, например оч. даже подошли б 3х-мес депо под 11% годовых :)
А через полгода сама годовая ставка уже может быть под 11%+4%, а вы всьооо будете сидеть 13.8%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:03

  idealstorm написав:
  Vadim_ написав:
  idealstorm написав:Vadim_
Где забирать планируете?
Свистните как будет результат.
Можем им загодя надо заявку оставить, чтобы подготовили сумму?

У понеділок...

Как успехи?

Ок.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:44

Только что звонила менеджер, предлагала на 2 года депо 😁. Уточнил, за текущие счета, на пол года действительно 14.3%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:48

Очень выгодно ложить гривну на депо.Достаточно посмотреть на курс доллара..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:09

звонил на холодную линию, но так и не понял - какой лимит на снятие налички в родном сундуке личных средств с карты?
Или там тоже пресловутая ТЫЩА максимум?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:51

  swan forever написав:звонил на холодную линию, но так и не понял - какой лимит на снятие налички в родном сундуке личных средств с карты?
Или там тоже пресловутая ТЫЩА максимум?

3000
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поповнення через термінал EasyPay по номеру договору, коли кошти надходять?
Поповнив зранку, коштів досі немає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:16

  Zochan написав:Поповнення через термінал EasyPay по номеру договору, коли кошти надходять?
Поповнив зранку, коштів досі немає.

На следующий рабочий день
lara_08
 
Повідомлень: 184
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  #<1 ... 158159160161
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