Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:12
Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, lloydbanksua, patrikk і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|