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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:12
Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
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idealstorm
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Додано: Чет 19 тра, 2022 12:58
lara_08 написав: Zochan написав:
Поповнення через термінал EasyPay по номеру договору, коли кошти надходять?
Поповнив зранку, коштів досі немає.
На следующий рабочий день
Это любимые игрища с вашими деньгами форвард банка.деньги могут придти и через три рабочих дня.Проверенно лично
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korzviktor20
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