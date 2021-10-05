Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:12
Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
Додано: Чет 19 тра, 2022 12:58
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
кто то платил на закордонных сайтах кокошкой? есть какие подводные камни?
курс вроде нрмуль для карт у форварда.
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