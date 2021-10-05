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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:12

Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
idealstorm
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Повідомлень: 1669
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:58

  lara_08 написав:
  Zochan написав:Поповнення через термінал EasyPay по номеру договору, коли кошти надходять?
Поповнив зранку, коштів досі немає.

На следующий рабочий день

Это любимые игрища с вашими деньгами форвард банка.деньги могут придти и через три рабочих дня.Проверенно лично
korzviktor20
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

кто то платил на закордонных сайтах кокошкой? есть какие подводные камни?
курс вроде нрмуль для карт у форварда.
mephala
 
Повідомлень: 7400
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:05

mephala А доставка работает в Украину?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1226
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:10

andreyiskra
ну айхерб уже неделю как возобновил доставку. многие канеш еще стремаются но потихоньку начинают делать доставку.
платили раньше кокошкой? есть там какие комиссии дополнительные к курсу?
mephala
 
Повідомлень: 7400
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  #<1 ... 159160161162
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