|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:12
Vadim_
Так отдали всё и сразу? Кошмарили?
Расскажите больше, если не затруднит
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 12:58
lara_08 написав: Zochan написав:
Поповнення через термінал EasyPay по номеру договору, коли кошти надходять?
Поповнив зранку, коштів досі немає.
На следующий рабочий день
Это любимые игрища с вашими деньгами форвард банка.деньги могут придти и через три рабочих дня.Проверенно лично
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:25
кто то платил на закордонных сайтах кокошкой? есть какие подводные камни?
курс вроде нрмуль для карт у форварда.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 16:05
mephala А доставка работает в Украину?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1226
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 16:10
andreyiskra
ну айхерб уже неделю как возобновил доставку. многие канеш еще стремаются но потихоньку начинают делать доставку.
платили раньше кокошкой? есть там какие комиссии дополнительные к курсу?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 18:18
mephala написав:andreyiskra
ну айхерб уже неделю как возобновил доставку. многие канеш еще стремаются но потихоньку начинают делать доставку.
платили раньше кокошкой? есть там какие комиссии дополнительные к курсу?
Платил БВР на iherb - там курс норм.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 18:44
lloydbanksua написав: idealstorm написав:
По старым +++ самый последний транш надбавки начисляют раньше окончания депозита или дотянут до самого конца?
Чуть раньше, мне недели за 2 выплатили до окончания.
сегодня прислали.
осталось 7 дней до закрытия депо.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 18:47
andreyiskra
Заказываю на польский склад МистЕкспрес, а оттуда в сквозном режиме пересылаю к себе.
Дорого (6-7евро), но зато имею то, чего не имеют другие.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|178
|229929
|
Чет 19 тра, 2022 18:51
cohan
|
|95
|23118
|
|
|2796
|1142926
|
|