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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:14
Напомните, плз, по коко дебетной п2п за кредитные = вылет из грейса?
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dr_morgenstern
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