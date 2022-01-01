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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 934
З нами з: 09.02.14
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  #<1 ... 160161162163
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