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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00
Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
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