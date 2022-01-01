Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
Додано: Пон 23 тра, 2022 15:42
скорее всего выплатится в субботу, либо выплатится в субботу, а по счету проведут в ПН. Но за ВС точно никто %% платить не будет.
Додано: Пон 23 тра, 2022 15:44
Додано: Пон 23 тра, 2022 16:29
Как раз форвард и отличался тем что поступал в таких случаях довольно порядочно: если депо заканчивался в субботу, а деньги становились доступными клиенту только в понедельник, то проценты банк платил и за воскресенье тоже. По крайней мере в прошлом году точно было так
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