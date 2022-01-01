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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:42

  _PORT_UA написав:Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?

скорее всего выплатится в субботу, либо выплатится в субботу, а по счету проведут в ПН. Но за ВС точно никто %% платить не будет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:44

  Ромасик написав:скунс в приложухе светит курсы
36,00...37,50
37,00...38,50
пока не видел, чтобы другие банки светили "новые" курсы.

:o
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:29

  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?

скорее всего выплатится в субботу, либо выплатится в субботу, а по счету проведут в ПН. Но за ВС точно никто %% платить не будет.

Как раз форвард и отличался тем что поступал в таких случаях довольно порядочно: если депо заканчивался в субботу, а деньги становились доступными клиенту только в понедельник, то проценты банк платил и за воскресенье тоже. По крайней мере в прошлом году точно было так
WallNutPen
 
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