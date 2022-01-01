RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 934
З нами з: 09.02.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:42

  _PORT_UA написав:Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?

скорее всего выплатится в субботу, либо выплатится в субботу, а по счету проведут в ПН. Но за ВС точно никто %% платить не будет.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4496
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:44

  Ромасик написав:скунс в приложухе светит курсы
36,00...37,50
37,00...38,50
пока не видел, чтобы другие банки светили "новые" курсы.

:o
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4496
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:29

  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Друзі порадьте будь ласка. Депозит закінчується в суботу, немає автопродовження. За суботу та неділю будуть нараховано відсотки? Якщо так, то за тією ставкою яка діяла по суботу?
А якщо я продовжую, то вже з неділі поточна ставка буде діяти?

скорее всего выплатится в субботу, либо выплатится в субботу, а по счету проведут в ПН. Но за ВС точно никто %% платить не будет.

Как раз форвард и отличался тем что поступал в таких случаях довольно порядочно: если депо заканчивался в субботу, а деньги становились доступными клиенту только в понедельник, то проценты банк платил и за воскресенье тоже. По крайней мере в прошлом году точно было так
WallNutPen
 
Повідомлень: 356
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:39

Подняли лимиты !

Як працюють відділення Forward Bank 24.05.2022 р.

Шановні клієнти, сьогодні з 09:00 - 17:00 (каса 09:00 - 16:30) працюють такі відділення:
м. Київ, вул. Саксаганського,105
м. Київ, вул. Спаська, 8
м. Київ, пр-т Соборності, 1
м. Київ, вул. Драгоманова, 44-а
м. Київ, вул. Васильківська, 32
м. Київ, пр-т Перемоги, 104
м. Київ, вул. Тимошенка, 21, корпус 5
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
За скороченим графіком роботи - обслуговування клієнтів 09:00 - 15:00 (каса 09:00 - 14:30) працюють:
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192
м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63
м. Миколаїв, просп. Центральний, 76/2
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Харків, просп. Науки, 41/43
Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та 25000 грн на місяць за кордоном.
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
по платіжних картках:
- через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 6000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
- «На вільні реквізити» або «З картки на картку» - на рівні 7000 грн на добу.
за поточними рахунками:
- через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
- ліміти на  виплату з поточних  рахунків  через СЕП на рівні 5000 грн.
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.
Операції по рахункам всередині банку - погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень.
Зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, можливе на суму до 6 000 грн за одну транзакцію (за наявністю коштів у касі торговця).
Термін дії всіх карток банку пролонгується автоматично.
Продаж клієнтам готівкової іноземної валюти за курсом, установленим банком.
Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online https://online.forward-bank.com/auth/signin/
Бережіть себе та своїх близьких!

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 4052022-r/
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:18

Интересно, а у Форварда можно сделать еще какую-нибудь интернет-карту, дополнительно к уже имеющемуся набору (есть кредитная, дебетовая и пенсионная КоКо)?
Искатель
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 22.02.16
Подякував: 830 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:37

И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?
Искатель
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 22.02.16
Подякував: 830 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:38

  Искатель написав:И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?

Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.
  Искатель написав:Интересно, а у Форварда можно сделать еще какую-нибудь интернет-карту, дополнительно к уже имеющемуся набору (есть кредитная, дебетовая и пенсионная КоКо)?

Нет, но для полного набора не хватает только именной дебетки :wink:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:44

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?

Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.
  Искатель написав:Интересно, а у Форварда можно сделать еще какую-нибудь интернет-карту, дополнительно к уже имеющемуся набору (есть кредитная, дебетовая и пенсионная КоКо)?

Нет, но для полного набора не хватает только именной дебетки :wink:


1. Спасибо большое. У меня просто Дипломнет давно в игноре, поэтому текста не видел. В кои-то веки что-то полезное написал :)
Вот только не совсем понятно вот это
або «З картки на картку» - на рівні 7000 грн на добу.

А это что подразумевалось?

2. Интересовали именно интернет-карты. Открыть именную дебетку я точно не смогу...
Искатель
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 22.02.16
Подякував: 830 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:04

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?

Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.
  Искатель написав:Интересно, а у Форварда можно сделать еще какую-нибудь интернет-карту, дополнительно к уже имеющемуся набору (есть кредитная, дебетовая и пенсионная КоКо)?

Нет, но для полного набора не хватает только именной дебетки :wink:


1. Спасибо большое. У меня просто Дипломнет давно в игноре, поэтому текста не видел. В кои-то веки что-то полезное написал :)
Вот только не совсем понятно вот это
або «З картки на картку» - на рівні 7000 грн на добу.

А это что подразумевалось?

2. Интересовали именно интернет-карты. Открыть именную дебетку я точно не смогу...

Именные дебетки сейчас уже и не выпускают (в любом случае только одна дебетка может быть).
На счёт 7000 грн. С карты на карту - не знаю. Вроде ж должно быть тоже самое, что и на карту Украинского банка. Но это ж скунс :mrgreen: масло масляное
Именно интернет карты у Форварда нет.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 283, 284, 285
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2842 1197743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 08:06
Hotab
Банк Глобус 1 ... 9, 10, 11
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
106 180911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 07:13
anikola13
Райффайзен Банк 1 ... 18, 19, 20
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
191 241853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 00:17
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1553)
24.05.2022 14:01
ФОП (84)
24.05.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.