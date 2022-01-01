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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 13:14
diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
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greenozon
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:17
greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
Интересно, а как "специалисты" определяли, что Барсику плохо?
Смешные.
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idealstorm
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:26
greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
замааанює
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Amethyst
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