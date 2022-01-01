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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 13:14
diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
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greenozon
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:17
greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
Интересно, а как "специалисты" определяли, что Барсику плохо?
Смешные.
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idealstorm
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:26
greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
замааанює
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Amethyst
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59
Amethyst написав: greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
замааанює
Звісно заманює, вже дзвонила дівчина з пропозицією щодо депозиту.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:48
lloydbanksua написав: Искатель написав:
И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?
Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.
Чужой тянучкой - не 6к, а 7к
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mustbe
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:51
Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?
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larnic
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