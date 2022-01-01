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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:14

diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:17

  greenozon написав:diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку

Интересно, а как "специалисты" определяли, что Барсику плохо?
Смешные.
idealstorm
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Повідомлень: 1675
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:26

  greenozon написав:diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку

замааанює
Amethyst
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Повідомлень: 2363
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59

  Amethyst написав:
  greenozon написав:diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку

замааанює

Звісно заманює, вже дзвонила дівчина з пропозицією щодо депозиту.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:48

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?

Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.

Чужой тянучкой - не 6к, а 7к
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:51

Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?
larnic
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 05:42

  larnic написав:Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?

С новых суток.
anikola13
 
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