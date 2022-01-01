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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 13:14
diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
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greenozon
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:17
greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
Интересно, а как "специалисты" определяли, что Барсику плохо?
Смешные.
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idealstorm
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:26
greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
замааанює
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Amethyst
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59
Amethyst написав: greenozon написав:diplomnet
Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
замааанює
Звісно заманює, вже дзвонила дівчина з пропозицією щодо депозиту.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:48
lloydbanksua написав: Искатель написав:
И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?
Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.
Чужой тянучкой - не 6к, а 7к
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mustbe
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:51
Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?
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larnic
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Додано: Сер 25 тра, 2022 05:42
larnic написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?
С новых суток.
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anikola13
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:51
anikola13 написав: larnic написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?
С новых суток.
Вчера чужой тянучкой пробовал в 12:55, прошло на 6000.
Только что попробовал на 7000 (08:50), забраковало. Интересно, в чем дело.
Звоню на номер поддержки Форварда - он выключен!
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Искатель
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Додано: Сер 25 тра, 2022 08:01
Искатель
Шановні клієнти, добрий ранок! Ліміти оновлюються раз на 24 години. Тобто, якщо ви робили переказ о 10 годині ранку вчора, наступний ліміт буде доступний не раніше 10 години сьогоднішнього дня. Спокійного всім дня та мирного неба!
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Support BForward
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:06
Support BForward написав:Искатель
Шановні клієнти, добрий ранок! Ліміти оновлюються раз на 24 години. Тобто, якщо ви робили переказ о 10 годині ранку вчора, наступний ліміт буде доступний не раніше 10 години сьогоднішнього дня. Спокійного всім дня та мирного неба!
Все это хорошо, Вы бы еще объяснили, как идет процесс "новых суток"?
Вчера 12:54, сегодня 13:05 - перевод не прошел. Как это понимать?
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Искатель
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