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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:14

diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку
greenozon
 
Повідомлень: 13501
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:17

  greenozon написав:diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку

Интересно, а как "специалисты" определяли, что Барсику плохо?
Смешные.
idealstorm
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Повідомлень: 1675
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:26

  greenozon написав:diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку

замааанює
Amethyst
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Повідомлень: 2364
З нами з: 05.05.21
Подякував: 138 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59

  Amethyst написав:
  greenozon написав:diplomnet

Дякую за хороші новини!
барсік явно йде на поправку

замааанює

Звісно заманює, вже дзвонила дівчина з пропозицією щодо депозиту.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1051
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:48

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:И еще один вопрос: чужой "тянучкой" с карты Форварда тоже в день не больше 3000, да?

Да, только уже 6000 грн. Лимиты подняли - пост выше.

Чужой тянучкой - не 6к, а 7к
mustbe
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Повідомлень: 6270
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:51

Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?
larnic
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 05:42

  larnic написав:Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?

С новых суток.
anikola13
 
Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 07:51

  anikola13 написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста, лимит на обмен с карты на карту 7000грн обновляется с начала новых суток, или через 24 часа после последней транзакции?

С новых суток.

Вчера чужой тянучкой пробовал в 12:55, прошло на 6000.
Только что попробовал на 7000 (08:50), забраковало. Интересно, в чем дело.
Звоню на номер поддержки Форварда - он выключен!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:01

Искатель
Шановні клієнти, добрий ранок! Ліміти оновлюються раз на 24 години. Тобто, якщо ви робили переказ о 10 годині ранку вчора, наступний ліміт буде доступний не раніше 10 години сьогоднішнього дня. Спокійного всім дня та мирного неба!
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:06

  Support BForward написав:Искатель
Шановні клієнти, добрий ранок! Ліміти оновлюються раз на 24 години. Тобто, якщо ви робили переказ о 10 годині ранку вчора, наступний ліміт буде доступний не раніше 10 години сьогоднішнього дня. Спокійного всім дня та мирного неба!

Все это хорошо, Вы бы еще объяснили, как идет процесс "новых суток"?
Вчера 12:54, сегодня 13:05 - перевод не прошел. Как это понимать?
Искатель
 
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