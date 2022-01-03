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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:22
Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
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Искатель
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:05
Искатель написав:
Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
Значит заблокировали тот ресурс. С Моно прошло на ура.
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Vorlon
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cohan
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