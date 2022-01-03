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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:22

Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
Искатель
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 22.02.16
Подякував: 832 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
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6
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2
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:05

  Искатель написав:Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.

Значит заблокировали тот ресурс. С Моно прошло на ура.
Vorlon
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
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  #<1 ... 162163164165
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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