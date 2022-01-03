Додано: Сер 25 тра, 2022 16:31
Искатель
Зверніть увагу, що ліміт на операції в Forward Online по платіжних картках через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Ліміт у 7000 грн на добу - для переказів "На вільні реквізити" та «З картки на картку"(між будь-якими картками будь-яких банків). З Вашого допису можна припустити, що ви робили переказ через меню "На картку українського банку", але намагалися використати ліміт у 7 тис. грн. Якщо це не так, то операція мала б бути успішною, адже з Ваших слів, доба або 24 години між переказами минули.