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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:22
Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:05
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:31
Искатель
Зверніть увагу, що ліміт на операції в Forward Online по платіжних картках через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Ліміт у 7000 грн на добу - для переказів "На вільні реквізити" та «З картки на картку"(між будь-якими картками будь-яких банків). З Вашого допису можна припустити, що ви робили переказ через меню "На картку українського банку", але намагалися використати ліміт у 7 тис. грн. Якщо це не так, то операція мала б бути успішною, адже з Ваших слів, доба або 24 години між переказами минули.
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:25
По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КОКО ДЕБЕТ і Депозитка 12% до 15 тис.
По Пенсійній здається 9%
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хтось оформлював картки останнім часом? Скачав додаток - подав заявку, вже 5 днів ніякого звязку від банка...
Додано: Нед 29 тра, 2022 08:13
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