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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:22

Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
Искатель
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 22.02.16
Подякував: 832 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:05

  Искатель написав:Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.

Значит заблокировали тот ресурс. С Моно прошло на ура.
Vorlon
 
Повідомлень: 10164
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:31

Искатель
Зверніть увагу, що ліміт на операції в Forward Online по платіжних картках через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Ліміт у 7000 грн на добу - для переказів "На вільні реквізити" та «З картки на картку"(між будь-якими картками будь-яких банків). З Вашого допису можна припустити, що ви робили переказ через меню "На картку українського банку", але намагалися використати ліміт у 7 тис. грн. Якщо це не так, то операція мала б бути успішною, адже з Ваших слів, доба або 24 години між переказами минули.
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2808
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:25

По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
novichok
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Повідомлень: 2614
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав:По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
По КОКО ДЕБЕТ і Депозитка 12% до 15 тис.
По Пенсійній здається 9%
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хтось оформлював картки останнім часом? Скачав додаток - подав заявку, вже 5 днів ніякого звязку від банка...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:13

  Vorlon написав:
  BBC написав:Картка EASYPAY термін дії спливає у травні.
Перевипуск карт передбачено...?

Тоже интересует этот вопрос! Ответа так и не увидел...

Это интересует очень многих..

Support BForward, можно узнать ответ на вопрос о судьбе EASYPAY карт?
Asdушный
 
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