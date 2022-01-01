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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:22
Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
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Искатель
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:05
Искатель написав:
Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
Значит заблокировали тот ресурс. С Моно прошло на ура.
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Vorlon
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:31
Искатель
Зверніть увагу, що ліміт на операції в Forward Online по платіжних картках через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Ліміт у 7000 грн на добу - для переказів "На вільні реквізити" та «З картки на картку"(між будь-якими картками будь-яких банків). З Вашого допису можна припустити, що ви робили переказ через меню "На картку українського банку", але намагалися використати ліміт у 7 тис. грн. Якщо це не так, то операція мала б бути успішною, адже з Ваших слів, доба або 24 години між переказами минули.
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Support BForward
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:25
По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
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novichok
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:29
novichok написав:По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
По КОКО ДЕБЕТ і Депозитка 12% до 15 тис.
По Пенсійній здається 9%
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Zochan
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Додано: Сер 25 тра, 2022 23:16
Хтось оформлював картки останнім часом? Скачав додаток - подав заявку, вже 5 днів ніякого звязку від банка...
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:13
Vorlon написав: BBC написав:
Картка EASYPAY термін дії спливає у травні.
Перевипуск карт передбачено...?
Тоже интересует этот вопрос! Ответа так и не увидел...
Это интересует очень многих..Support BForward
, можно узнать ответ на вопрос о судьбе EASYPAY карт?
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Asdушный
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:48
Asdушный написав: Vorlon написав: BBC написав:
Картка EASYPAY термін дії спливає у травні.
Перевипуск карт передбачено...?
Тоже интересует этот вопрос! Ответа так и не увидел...
Это интересует очень многих..Support BForward
, можно узнать ответ на вопрос о судьбе EASYPAY карт?
Шановні клієнти, автоматична пролонгація застосовується до всіх карток Forward Bank, у тому числі, EASYPAY. Гарного дня та мирного неба!
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Support BForward
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:31
Support BForward
Но если точнее, то продление любых карт будет до окончания военного положения. Но перевыпустить пластик именно EasyPay больше нет возможности - мне так сказала горячая линия... То есть тарифный пакет закрыт.
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Vorlon
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Додано: Нед 29 тра, 2022 14:11
Vorlon написав:Support BForward
Но если точнее, то продление любых карт будет до окончания военного положения. Но перевыпустить пластик именно EasyPay больше нет возможности - мне так сказала горячая линия... То есть тарифный пакет закрыт.
а чем она так интересна? у самого в этом месяце карта заканчивается, но даже не припомню когда последний раз ее пользовался... разве там остались какие то плюшки?
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Lost
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