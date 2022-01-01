RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:22

Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.
Искатель
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 22.02.16
Подякував: 832 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:05

  Искатель написав:Сегодня вообще не могу сделать операцию на стороннем ресурсе. Форвард просто отбраковывает все переводы, независимо от суммы.

Значит заблокировали тот ресурс. С Моно прошло на ура.
Vorlon
 
Повідомлень: 10167
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:31

Искатель
Зверніть увагу, що ліміт на операції в Forward Online по платіжних картках через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Ліміт у 7000 грн на добу - для переказів "На вільні реквізити" та «З картки на картку"(між будь-якими картками будь-яких банків). З Вашого допису можна припустити, що ви робили переказ через меню "На картку українського банку", але намагалися використати ліміт у 7 тис. грн. Якщо це не так, то операція мала б бути успішною, адже з Ваших слів, доба або 24 години між переказами минули.
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:25

По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав:По дебеткам 12% до 15т, а по Пенсійній і БвК Голд 8% на залишок, чи щось змінилось?
По КОКО ДЕБЕТ і Депозитка 12% до 15 тис.
По Пенсійній здається 9%
Zochan
 
Повідомлень: 512
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хтось оформлював картки останнім часом? Скачав додаток - подав заявку, вже 5 днів ніякого звязку від банка...
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:13

  Vorlon написав:
  BBC написав:Картка EASYPAY термін дії спливає у травні.
Перевипуск карт передбачено...?

Тоже интересует этот вопрос! Ответа так и не увидел...

Это интересует очень многих..

Support BForward, можно узнать ответ на вопрос о судьбе EASYPAY карт?
Asdушный
 
Повідомлень: 250
З нами з: 03.12.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:48

  Asdушный написав:
  Vorlon написав:
  BBC написав:Картка EASYPAY термін дії спливає у травні.
Перевипуск карт передбачено...?

Тоже интересует этот вопрос! Ответа так и не увидел...

Это интересует очень многих..

Support BForward, можно узнать ответ на вопрос о судьбе EASYPAY карт?

Шановні клієнти, автоматична пролонгація застосовується до всіх карток Forward Bank, у тому числі, EASYPAY. Гарного дня та мирного неба!
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:31

Support BForward
Но если точнее, то продление любых карт будет до окончания военного положения. Но перевыпустить пластик именно EasyPay больше нет возможности - мне так сказала горячая линия... То есть тарифный пакет закрыт.
Vorlon
 
Повідомлень: 10167
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:11

  Vorlon написав:Support BForward
Но если точнее, то продление любых карт будет до окончания военного положения. Но перевыпустить пластик именно EasyPay больше нет возможности - мне так сказала горячая линия... То есть тарифный пакет закрыт.

а чем она так интересна? у самого в этом месяце карта заканчивается, но даже не припомню когда последний раз ее пользовался... разве там остались какие то плюшки?
Lost
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 07.02.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Sain_повернувся, vpchelko і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 288, 289, 290
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2898 1218111
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 тра, 2022 15:14
vpchelko
Піреус Банк МКБ 1 ... 4, 5, 6
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
57 60114
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 тра, 2022 14:51
Sain_повернувся
А-Банк 1 ... 29, 30, 31
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
309 415925
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 тра, 2022 14:31
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2898)
29.05.2022 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.