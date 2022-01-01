Lost
Ну кому-то может лимитов не хватает для операций
Тут больше вопрос в принципе...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:27
Lost
Ну кому-то может лимитов не хватает для операций
Тут больше вопрос в принципе...
Додано: Сер 01 чер, 2022 04:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, в интернет-банкинге вы убрали возможность по платёжным картам самостоятельно изменять лимиты на безналичные платежи и снятие средств в банкоматах, через поддержку можно установить только суточные лимиты (непостоянные). Я до военного положения установил специально низкие лимиты в целях безопасности своих средств и теперь получил сюрприз — каждый придётся обращаться в поддержку. Неудобно сделали :'(
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