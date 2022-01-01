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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:27

Lost
Ну кому-то может лимитов не хватает для операций :D
Тут больше вопрос в принципе...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 04:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, в интернет-банкинге вы убрали возможность по платёжным картам самостоятельно изменять лимиты на безналичные платежи и снятие средств в банкоматах, через поддержку можно установить только суточные лимиты (непостоянные). Я до военного положения установил специально низкие лимиты в целях безопасности своих средств и теперь получил сюрприз — каждый придётся обращаться в поддержку. Неудобно сделали :'(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4440
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
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1
  #<1 ... 163164165166
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