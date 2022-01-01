Lost
Ну кому-то может лимитов не хватает для операций
Тут больше вопрос в принципе...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:27
Lost
Ну кому-то может лимитов не хватает для операций
Тут больше вопрос в принципе...
Додано: Сер 01 чер, 2022 04:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, в интернет-банкинге вы убрали возможность по платёжным картам самостоятельно изменять лимиты на безналичные платежи и снятие средств в банкоматах, через поддержку можно установить только суточные лимиты (непостоянные). Я до военного положения установил специально низкие лимиты в целях безопасности своих средств и теперь получил сюрприз — каждый придётся обращаться в поддержку. Неудобно сделали :'(
Додано: Сер 01 чер, 2022 06:12
Я уже второй раз меняю лимиты через поддержку и менеджер каждый раз спрашивает: на сутки или на постоянной основе. Так что, все работает.
Додано: Сер 01 чер, 2022 07:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
lloydbanksua, я просил у оператора установить на постоянной основе — она сообщила, что только на сутки можно. Зафиксировали предложение и в ответ после пришло сообщение, что контакт-центр может и на постоянной основе установить суточные лимиты...
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:44
Скажите, а 7000 грн с карты Форварда в сутки - это на одну карту-получателя или всего в сутки с одной карты при переводах на сторонних ресурсах?
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:14
Ставка нбу
Кому интересно, ставка НБУ 25%...12% форварда ни о чем..х2, многовато...
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:15
korzviktor20
Не всё сразу! Ставка только завтра начнёт действовать. Я думаю, даже уверен - подтянутся со временем
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:49
Коллеги, кредитные карты ведь не работают?
Попробовал своей расчитаться - "недостатьньо коштів"
Додано: Пон 06 чер, 2022 12:06
ВIВ
в кожній новині банк на цьому наголошує, нема і не було ніяких секретів
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Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
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