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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:27

Lost
Ну кому-то может лимитов не хватает для операций :D
Тут больше вопрос в принципе...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 04:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, в интернет-банкинге вы убрали возможность по платёжным картам самостоятельно изменять лимиты на безналичные платежи и снятие средств в банкоматах, через поддержку можно установить только суточные лимиты (непостоянные). Я до военного положения установил специально низкие лимиты в целях безопасности своих средств и теперь получил сюрприз — каждый придётся обращаться в поддержку. Неудобно сделали :'(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:12

  Howl написав:Support BForward, в интернет-банкинге вы убрали возможность по платёжным картам самостоятельно изменять лимиты на безналичные платежи и снятие средств в банкоматах, через поддержку можно установить только суточные лимиты (непостоянные). Я до военного положения установил специально низкие лимиты в целях безопасности своих средств и теперь получил сюрприз — каждый придётся обращаться в поддержку. Неудобно сделали :'(

Я уже второй раз меняю лимиты через поддержку и менеджер каждый раз спрашивает: на сутки или на постоянной основе. Так что, все работает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

lloydbanksua, я просил у оператора установить на постоянной основе — она сообщила, что только на сутки можно. Зафиксировали предложение и в ответ после пришло сообщение, что контакт-центр может и на постоянной основе установить суточные лимиты...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:44

Скажите, а 7000 грн с карты Форварда в сутки - это на одну карту-получателя или всего в сутки с одной карты при переводах на сторонних ресурсах?
Искатель
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:39

с одной карты форварда. Причем с каждой. С двух 2*7000=14000
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:14

Ставка нбу

Кому интересно, ставка НБУ 25%...12% форварда ни о чем..х2, многовато...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:15

korzviktor20
Не всё сразу! Ставка только завтра начнёт действовать. Я думаю, даже уверен - подтянутся со временем :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:49

Коллеги, кредитные карты ведь не работают?
Попробовал своей расчитаться - "недостатьньо коштів"
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:06

ВIВ

в кожній новині банк на цьому наголошує, нема і не було ніяких секретів

---
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 6062022-r/
greenozon
 
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