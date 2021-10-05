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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:38

  Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?


В общем случаем там более выгодно, где ниже курс доллара, но дополнительно нужно учитывать разного рода дополнительные комиссии типа за конвертацию, IOF и т.д. и т.п. Разница курсов между MasterCard и Visa есть, но она обычно не такая уж и большая. Судя по курсу доллара в Форварде, выгодно тут быть не должно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:44

  Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?

Лично я покупал на iherb с помощью БВР (Банк власний рахунок) - там курс выгоднее всего.
lloydbanksua
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