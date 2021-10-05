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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 15:22
Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
ps Чем лучше оплатить в данном случае?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:38
Howl написав:
Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
ps Чем лучше оплатить в данном случае?
В общем случаем там более выгодно, где ниже курс доллара, но дополнительно нужно учитывать разного рода дополнительные комиссии типа за конвертацию, IOF и т.д. и т.п. Разница курсов между MasterCard и Visa есть, но она обычно не такая уж и большая. Судя по курсу доллара в Форварде, выгодно тут быть не должно.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:44
Howl написав:
Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
ps Чем лучше оплатить в данном случае?
Лично я покупал на iherb с помощью БВР (Банк власний рахунок) - там курс выгоднее всего.
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