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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:38

  Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?


В общем случаем там более выгодно, где ниже курс доллара, но дополнительно нужно учитывать разного рода дополнительные комиссии типа за конвертацию, IOF и т.д. и т.п. Разница курсов между MasterCard и Visa есть, но она обычно не такая уж и большая. Судя по курсу доллара в Форварде, выгодно тут быть не должно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:44

  Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?

Лично я покупал на iherb с помощью БВР (Банк власний рахунок) - там курс выгоднее всего.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:01

Что-то горячка и отделение ""Абонент не може прийняти ваш дзвінок"
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:19

  Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?

ps Чем лучше оплатить в данном случае?
Выгоднее всего оплатить банками, корректно обрабатывающими DCC. Сейчас это точно Идея. Месяц назад платил БВРом - тоже было Ок за исключением +1% за конвертацию. Раньше и Форвард к таким относился, но теперь - можно точно сказать только попробовав.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:42

vollena71
Шановний клієнте, наразі будь-які проблеми зі з зв'язком відсутні. Зверніть увагу,що віднедавна працюють нові номери телефону «гарячої лінії» АТ «БАНК ФОРВАРД»:
• 0 800 800 881 (цілодобово, без вихідних, безкоштовно в межах України)
• +38 (044) 300-01-06 – телефон у Києві (також із-за кордону)
Доступні також інші канали комунікації, де ми готові приймати ваші звернення:
• чат-бот Тelegram, Viber
• E-mail: info@forward-bank.com
• Facebook Messenger - ForwardBankua
• 583 — з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до ПФ у розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ).

Нагадуємо, що для вашої зручності усі банківські послуги можна отримати у Forward online та його мобільному додатку https://online.forward-bank.com/auth/signin/.

Мирного неба!
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:50

скунс?

в тихую убрали 12% на остаток в коко? В моб приложении в разделе "тарифы" не наблюдаю уже.
David_pl
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:04

  David_pl написав:в тихую убрали 12% на остаток в коко? В моб приложении в разделе "тарифы" не наблюдаю уже.


в ІБ все на місці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:11

greenozon так точно.
15 минут назад было 9% и 4,5% (двенадцати не было).
Сейчас снова как прежде. (Мониторят форум?)
David_pl
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:12

  David_pl написав:greenozon так точно.
15 минут назад было 9% и 4,5% (двенадцати не было).
Сейчас снова как прежде. (Мониторят форум?)


а толку :)
як то кажуть, хозяїн-барін
захочуть і знижуть і ніякий кіпіш на форумі не допоможе
але тренд зараз на підвищення, різке підвищення :)
greenozon
 
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