Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
ps Чем лучше оплатить в данном случае?
В общем случаем там более выгодно, где ниже курс доллара, но дополнительно нужно учитывать разного рода дополнительные комиссии типа за конвертацию, IOF и т.д. и т.п. Разница курсов между MasterCard и Visa есть, но она обычно не такая уж и большая. Судя по курсу доллара в Форварде, выгодно тут быть не должно.
Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
ps Чем лучше оплатить в данном случае?
Лично я покупал на iherb с помощью БВР (Банк власний рахунок) - там курс выгоднее всего.
Howl написав:Сайт продаёт товар за 565 грн, но сайт находится в другой стране и списывает деньгу за товар через DCC. Запросы на списание в ПриватБанк и monobank приходит сумма где-то 633 грн. Оплата картой КОКО (mastercard) здесь будет выгодного?
ps Чем лучше оплатить в данном случае?
Выгоднее всего оплатить банками, корректно обрабатывающими DCC. Сейчас это точно Идея. Месяц назад платил БВРом - тоже было Ок за исключением +1% за конвертацию. Раньше и Форвард к таким относился, но теперь - можно точно сказать только попробовав.
vollena71 Шановний клієнте, наразі будь-які проблеми зі з зв'язком відсутні. Зверніть увагу,що віднедавна працюють нові номери телефону «гарячої лінії» АТ «БАНК ФОРВАРД»: • 0 800 800 881 (цілодобово, без вихідних, безкоштовно в межах України) • +38 (044) 300-01-06 – телефон у Києві (також із-за кордону) Доступні також інші канали комунікації, де ми готові приймати ваші звернення: • чат-бот Тelegram, Viber • E-mail: info@forward-bank.com • Facebook Messenger - ForwardBankua • 583 — з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до ПФ у розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ).