...станом на сьогодні:
...валюту вертають без предзаказа
...грн.в касі є
...ніби на днях ставки по депо - "До гори"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 19:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
...станом на сьогодні:
...валюту вертають без предзаказа
...грн.в касі є
...ніби на днях ставки по депо - "До гори"
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:30
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