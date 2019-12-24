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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

...станом на сьогодні:
...валюту вертають без предзаказа
...грн.в касі є
...ніби на днях ставки по депо - "До гори"
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:30

  David_pl написав:greenozon так точно.
15 минут назад было 9% и 4,5% (двенадцати не было).
Сейчас снова как прежде. (Мониторят форум?)


В первоисточнике (тарифы с 07.02.22) -12%,8%,4,5%
Gost2013
 
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  #<1 ... 165166167168
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