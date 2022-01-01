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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

...станом на сьогодні:
...валюту вертають без предзаказа
...грн.в касі є
...ніби на днях ставки по депо - "До гори"
abc111
 
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Подякував: 80 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:30

  David_pl написав:greenozon так точно.
15 минут назад было 9% и 4,5% (двенадцати не было).
Сейчас снова как прежде. (Мониторят форум?)


В первоисточнике (тарифы с 07.02.22) -12%,8%,4,5%
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсик закручивает гайки. https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taryf.pdf
В частности, для КОКО-дебит:
Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
6.1. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 грн. 0,5%
6.2. в пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД»2
- від 0 до 50 000,00 грн. не тарифікується
- від 50 000,01 грн. 0,5%
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

від 0 до 3 000,00
это одноразово или лимит в месяц?
wtf
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Повідомлень: 475
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:18

  wtf написав:від 0 до 3 000,00
это одноразово или лимит в месяц?

Ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом доби. Комісія нараховується на загальну суму операцій за добу по найвищому тарифу, в діапазоні якого була здійснена загальна сума операцій за добу. Наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – безкоштовно, а від 5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки за добу на загальну суму 6 000,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на всю суму знятої готівки за добу.
Кащей
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