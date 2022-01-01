...станом на сьогодні:
...валюту вертають без предзаказа
...грн.в касі є
...ніби на днях ставки по депо - "До гори"
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
...станом на сьогодні:
...валюту вертають без предзаказа
...грн.в касі є
...ніби на днях ставки по депо - "До гори"
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:30
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарсик закручивает гайки.
В частности, для КОКО-дебит:
Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
6.1. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 грн. 0,5%
6.2. в пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД»2
- від 0 до 50 000,00 грн. не тарифікується
- від 50 000,01 грн. 0,5%
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
від 0 до 3 000,00
это одноразово или лимит в месяц?
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:18
Ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом доби. Комісія нараховується на загальну суму операцій за добу по найвищому тарифу, в діапазоні якого була здійснена загальна сума операцій за добу. Наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – безкоштовно, а від 5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки за добу на загальну суму 6 000,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на всю суму знятої готівки за добу.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:44
Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:46
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
В понеділок мають підняти ставки
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