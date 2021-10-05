А если еще и торговать, то мона и 2..3% в дн. иметь, правда как в + так и в -
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Додано: Суб 11 чер, 2022 13:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
не совсем корректно сравнивать криминал и вполне легальный заработок в плане риска и доходности
допустим купишь ты наркоты
завтра придут менты, отожмут и сами будут ней торговать
усдт у тебя никто не отберет
мне кажется после случая с мегой обсуждать валютные вклады в сомнительных банках в данный момент не актуально
если почитать форум можно увидеть что даже те у кого вклад в валюте закончился весной не смогли снять его в валюте по причине ее отсутствия/ отсутствия валютной карты откуда можно было бы закинуть в лучшее место через гпей
достаточно посмотреть таблицы недавних стресс тестов от нбу и осознать где там находится скунс
это уже даже не обсуждение возможной прибыльности, а выражение недоумения от создания иллюзии прибыльности по валюте стремным банком. тут в случае возникновения непонятной ситуации деньги со счета через гпей никуда уже не перекинуть. в грн еще можно было бы вложится, все равно получать в той же валюте.
но если денег много можно и валюте в скунса занести
Востаннє редагувалось wtf в Суб 11 чер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
тут вопрос в первую очередь о надежности а не о заработке
то что я привел в пример с 10% в валюте имо вполне надежно
занести сейчас в скунса в плане надежности, это примерно как вложится под 99% в новый "стабильный" доллар usdd на байбит например... но между 4% и 99 по доходности разница уже значительна. и то вывод из стейкинга на бирже это секундное дело. а забрать валюту со счета если ее нету - срок неизвестен.
для сравнения держал на газмясе пару сотен под 0,5%. хотел снять после начала войны - не было в наличии вообще никаких баксов, а до проблемно было даже снять купюры вменяемого качества... в итоге благополучно вывел через гпей
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:10
Вот просто интересно. С "бананом" или разного видами коинов ничего плохого никогда не может произойти, правда? В случае с банком фонд хоть бумагой часть вернёт, кто чем будет возвращать в случаях с различными торговыми площадками - вопрос чисто риторический.
Но какое отношение ко всему этому имеют классические банки?
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:20
Риск с криптой агромадный С банками спокойнее на на 2..3 порядка. Вот 1..10% от капитала и мона завести на криптобиржу.
Банан щас одна из нормальных бирж, хотя под неё чипиндосы чото там уже копают (
А шампусик то хотца, жарко щас
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