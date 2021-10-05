Додано: Суб 11 чер, 2022 13:48

WallNutPen написав: вложения в оружие, наркотики и проституцию наверняка ещё более прибыльны чем вложения во всякие usdt вложения в оружие, наркотики и проституцию наверняка ещё более прибыльны чем вложения во всякие usdt

не совсем корректно сравнивать криминал и вполне легальный заработок в плане риска и доходностидопустим купишь ты наркотызавтра придут менты, отожмут и сами будут ней торговатьусдт у тебя никто не отберетмне кажется после случая с мегой обсуждать валютные вклады в сомнительных банках в данный момент не актуальноесли почитать форум можно увидеть что даже те у кого вклад в валюте закончился весной не смогли снять его в валюте по причине ее отсутствия/ отсутствия валютной карты откуда можно было бы закинуть в лучшее место через гпейдостаточно посмотреть таблицы недавних стресс тестов от нбу и осознать где там находится скунсэто уже даже не обсуждение возможной прибыльности, а выражение недоумения от создания иллюзии прибыльности по валюте стремным банком. тут в случае возникновения непонятной ситуации деньги со счета через гпей никуда уже не перекинуть. в грн еще можно было бы вложится, все равно получать в той же валюте.но если денег много можно и валюте в скунса занести