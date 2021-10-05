А если еще и торговать, то мона и 2..3% в дн. иметь, правда как в + так и в -
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Додано: Суб 11 чер, 2022 13:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
не совсем корректно сравнивать криминал и вполне легальный заработок в плане риска и доходности
допустим купишь ты наркоты
завтра придут менты, отожмут и сами будут ней торговать
усдт у тебя никто не отберет
мне кажется после случая с мегой обсуждать валютные вклады в сомнительных банках в данный момент не актуально
если почитать форум можно увидеть что даже те у кого вклад в валюте закончился весной не смогли снять его в валюте по причине ее отсутствия/ отсутствия валютной карты откуда можно было бы закинуть в лучшее место через гпей
достаточно посмотреть таблицы недавних стресс тестов от нбу и осознать где там находится скунс
это уже даже не обсуждение возможной прибыльности, а выражение недоумения от создания иллюзии прибыльности по валюте стремным банком. тут в случае возникновения непонятной ситуации деньги со счета через гпей никуда уже не перекинуть. в грн еще можно было бы вложится, все равно получать в той же валюте.
но если денег много можно и валюте в скунса занести
Востаннє редагувалось wtf в Суб 11 чер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
тут вопрос в первую очередь о надежности а не о заработке
то что я привел в пример с 10% в валюте имо вполне надежно
занести сейчас в скунса в плане надежности, это примерно как вложится под 99% в новый "стабильный" доллар usdd на байбит например... но между 4% и 99 по доходности разница уже значительна. и то вывод из стейкинга на бирже это секундное дело. а забрать валюту со счета если ее нету - срок неизвестен.
для сравнения держал на газмясе пару сотен под 0,5%. хотел снять после начала войны - не было в наличии вообще никаких баксов, а до проблемно было даже снять купюры вменяемого качества... в итоге благополучно вывел через гпей
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:10
Вот просто интересно. С "бананом" или разного видами коинов ничего плохого никогда не может произойти, правда? В случае с банком фонд хоть бумагой часть вернёт, кто чем будет возвращать в случаях с различными торговыми площадками - вопрос чисто риторический.
Но какое отношение ко всему этому имеют классические банки?
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:20
Риск с криптой агромадный С банками спокойнее на на 2..3 порядка. Вот 1..10% от капитала и мона завести на криптобиржу.
Банан щас одна из нормальных бирж, хотя под неё чипиндосы чото там уже копают (
А шампусик то хотца, жарко щас
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
всякие могут быть ситуации. но если брать вменяемые биржы вроде банана где средства клиентов держат на холодных кошельках, хакеров можно не боятся. есть некий общий кошелек binance-hot куда происходит весь ввод/вывод извне, а далее уже все внутри биржы. что касается монет то что я приводил в пример стейблы, мгновенно они не утратят привязку к баксу. будут явные предпосылки. если следить за ситуацией будет время среагировать. новости что периодически появляются в сети конкретно про банан могут влиять на курс ихнего биржевого токена bnb но никак ни на курс стейблов.
если брать биржы дающие по 30% на стейблы вроде вайтбит тут уже стоит задуматься откуда у них такие доходы.
даже если банки гарантируют вклады это сомнительный повод нести в них валюту. те что понадежнее могут взять синими баксами а вернуть какими будут на кассе. при негативном сценарии с прочими следует ожидать потери на курсе при возврате
так и есть, потерял 10 баксов на луне, рано зашел во время обвала курса
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вопрос такой - банк списал комиссию за обслуживание Коко Дебети карты - и загнал дебетку в минус - это нормально?
Додано: Суб 11 чер, 2022 16:03
Додано: Суб 11 чер, 2022 16:05
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