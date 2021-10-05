|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 16:06
vitaliian написав: vpchelko написав:
Вопрос такой - банк списал комиссию за обслуживание Коко Дебети карты - и загнал дебетку в минус - это нормально?
Был опыт с другим банком, вгонять в минус дебетку незаконно, когда долги накопились я пошёл её закрыл ничего никому не доплачивал.
Ну тада картой вы не пользовались
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2492
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|3125
|1325981
|
|
|58
|14573
|
Суб 11 чер, 2022 11:52
wtf
|
|501
|427354
|
П'ят 10 чер, 2022 23:24
rollo