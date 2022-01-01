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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:06

  vitaliian написав:
  vpchelko написав:Вопрос такой - банк списал комиссию за обслуживание Коко Дебети карты - и загнал дебетку в минус - это нормально?

Был опыт с другим банком, вгонять в минус дебетку незаконно, когда долги накопились я пошёл её закрыл ничего никому не доплачивал.

Ну тада картой вы не пользовались
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:19

  vitaliian написав:
  vpchelko написав:Вопрос такой - банк списал комиссию за обслуживание Коко Дебети карты - и загнал дебетку в минус - это нормально?

Был опыт с другим банком, вгонять в минус дебетку незаконно, когда долги накопились я пошёл её закрыл ничего никому не доплачивал.

В смысле незаконно? Про платежи мото что нибудь слышали?не знаю что вам и какой банк закрыл при наличии долга, но на дебетке долг возникать может. И это законно в принципе. Но надо смотреть конкретную ситуацию. А то можно попасть на очень не слабые деньги.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:42

  WallNutPen написав:Не пойму зачем тянуть "банан" в темы где обсуждают банки. Ну вложения в оружие, наркотики и проституцию


Достаточно просто сравнить емкость всей банковской системы Украины и того же "банана" и вопросов не возникнет где более стремные вложения...Про скунса вообще молчу, про труп или хорошо или ничего
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Ну даа. Срочно гасите овер


Срочность не обязательна во время военного положения, штрафы и пени отменили.

Вопрос больше про корректность списания в минус за обслуживание.

По идее должны были списать в 0...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:По идее должны были списать в 0...

у меня после лежания на карте тысячи на следующий месяц образовалось 2грн процентов, вот их и списало в 0 без минуса
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46

WallNutPen
Минуса по дебеткам могуг быть достаточно большими.
У меня минус 10К по одной пенсионке, минус 3К по другой КОКО.
Образовались видимо 24.2.2020, когда обчищал банкоматы.
Но так и не понял почему.
В поддержке обращение зафиксировали 3 месяца назад, но ни ответа ни привета.
Так и висят минуса по дебеткам...
Сомневаюсь что когда карты закроют, у банка не будет ко мен притензий.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:45

  vpchelko написав:
  Amethyst написав:Ну даа. Срочно гасите овер


Срочность не обязательна во время военного положения, штрафы и пени отменили.

Вопрос больше про корректность списания в минус за обслуживание.

По идее должны были списать в 0...

Штрафы да, не начисляются, а вот %% за овер начисляются ежедневно - дето 60% годовых, списывают в конце мес. -- вот вы и ещё раз удивитесь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Штрафы да, не начисляются, а вот %% за овер начисляются ежедневно - дето 60% годовых, списывают в конце мес. -- вот вы и ещё раз удивитесь

и как тут вывести карту в 0 и нахрен ее закрыть?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:дето 60% годовых, списывают в конце мес.

Вы про дебитки скунса?
А почему у меня по коко дебиткам и пенсионкам ничего не списывается?
Как было в марте минус 10К, так и висит.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:57

  ВIВ написав:
  Amethyst написав:дето 60% годовых, списывают в конце мес.

Вы про дебитки скунса?
А почему у меня по коко дебиткам и пенсионкам ничего не списывается?
Как было в марте минус 10К, так и висит.

с -10К за вами коллекторы уже должны прийти :mrgreen:
а за -17грн абонки просто начислят %% за овер
Amethyst
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