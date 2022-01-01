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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 16:06
vitaliian написав: vpchelko написав:
Вопрос такой - банк списал комиссию за обслуживание Коко Дебети карты - и загнал дебетку в минус - это нормально?
Был опыт с другим банком, вгонять в минус дебетку незаконно, когда долги накопились я пошёл её закрыл ничего никому не доплачивал.
Ну тада картой вы не пользовались
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:19
vitaliian написав: vpchelko написав:
Вопрос такой - банк списал комиссию за обслуживание Коко Дебети карты - и загнал дебетку в минус - это нормально?
Был опыт с другим банком, вгонять в минус дебетку незаконно, когда долги накопились я пошёл её закрыл ничего никому не доплачивал.
В смысле незаконно? Про платежи мото что нибудь слышали?не знаю что вам и какой банк закрыл при наличии долга, но на дебетке долг возникать может. И это законно в принципе. Но надо смотреть конкретную ситуацию. А то можно попасть на очень не слабые деньги.
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WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:42
WallNutPen написав:
Не пойму зачем тянуть "банан" в темы где обсуждают банки. Ну вложения в оружие, наркотики и проституцию
Достаточно просто сравнить емкость всей банковской системы Украины и того же "банана" и вопросов не возникнет где более стремные вложения...Про скунса вообще молчу, про труп или хорошо или ничего
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korzviktor20
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:16
Amethyst написав:
Ну даа. Срочно гасите овер
Срочность не обязательна во время военного положения, штрафы и пени отменили.
Вопрос больше про корректность списания в минус за обслуживание.
По идее должны были списать в 0...
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vpchelko
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:27
vpchelko написав:
По идее должны были списать в 0...
у меня после лежания на карте тысячи на следующий месяц образовалось 2грн процентов, вот их и списало в 0 без минуса
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46
WallNutPen
Минуса по дебеткам могуг быть достаточно большими.
У меня минус 10К по одной пенсионке, минус 3К по другой КОКО.
Образовались видимо 24.2.2020, когда обчищал банкоматы.
Но так и не понял почему.
В поддержке обращение зафиксировали 3 месяца назад, но ни ответа ни привета.
Так и висят минуса по дебеткам...
Сомневаюсь что когда карты закроют, у банка не будет ко мен притензий.
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ВIВ
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:45
vpchelko написав: Amethyst написав:
Ну даа. Срочно гасите овер
Срочность не обязательна во время военного положения, штрафы и пени отменили.
Вопрос больше про корректность списания в минус за обслуживание.
По идее должны были списать в 0...
Штрафы да, не начисляются, а вот %% за овер начисляются ежедневно - дето 60% годовых, списывают в конце мес. -- вот вы и ещё раз удивитесь
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Amethyst
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:14
Amethyst написав:
Штрафы да, не начисляются, а вот %% за овер начисляются ежедневно - дето 60% годовых, списывают в конце мес. -- вот вы и ещё раз удивитесь
и как тут вывести карту в 0 и нахрен ее закрыть?
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vpchelko
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:47
Amethyst написав:
дето 60% годовых, списывают в конце мес.
Вы про дебитки скунса?
А почему у меня по коко дебиткам и пенсионкам ничего не списывается?
Как было в марте минус 10К, так и висит.
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ВIВ
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:57
ВIВ написав: Amethyst написав:
дето 60% годовых, списывают в конце мес.
Вы про дебитки скунса?
А почему у меня по коко дебиткам и пенсионкам ничего не списывается?
Как было в марте минус 10К, так и висит.
с -10К за вами коллекторы уже должны прийти
а за -17грн абонки просто начислят %% за овер
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Amethyst
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