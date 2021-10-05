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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:22

  wolt450 написав:В понеділок мають підняти ставки

наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали

https://forward-bank.com/deposits/docum ... /taryf.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 13622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 264 раз.
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  #<1 ... 168169170171
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