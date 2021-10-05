наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:22
наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали
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