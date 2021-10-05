Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:22
wolt450 написав:
В понеділок мають підняти ставки
наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали
https://forward-bank.com/deposits/docum ... /taryf.pdf
greenozon
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:55
Напевно піднімуть у вигляді "бонуса". У банкінгу вже оновили.
lloydbanksua
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:16
Уже.
Свинорылы пошли трусить матрацы с бумагой. ---- 4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою через касу Банку: 1,965% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 4,325% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 8,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
idealstorm
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:16
lloydbanksua написав:
Напевно піднімуть у вигляді "бонуса". У банкінгу вже оновили.
Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
darmet
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:31
darmet написав:
Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
А куда он "враховуеться?🤣
Если это проценты - они или капнут, или нет - как и влюбой другой ситуации, например, по депозитам.
idealstorm
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:45
idealstorm это бонус, а не проценты.
Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:50
Ромасик написав: idealstorm
это бонус, а не проценты.
Бонус в виде процента от суммы.
Вы хотите сказать, что если Форвард мне кинет сумму денег на поточный рахунок +++ - они сгорят, если не выше фонда?
idealstorm
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:51
idealstorm написав:
Уже.
Свинорылы пошли трусить матрацы с бумагой.
----
4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою через касу Банку: 1,965% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
4,325% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
8,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
Если даже взять 8%+8%, то 25% никак не получается. Пусть скунс идет думает дальше.
Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:51
idealstorm написав: Ромасик написав: idealstorm
это бонус, а не проценты.
Бонус в виде процента от суммы.
Вы хотите сказать, что если Форвард мне кинет сумму денег на поточный рахунок +++ - они сгорят, если не выше фонда?
смотря когда кинет - до ВА или после
точнее не так сформулирую:
успеет ли он до ВА кинуть бонус? Никогда в нем не участвовал, но вроде наперед он его не выплачивает?
Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:54
Ромасик написав: idealstorm написав: Ромасик написав: idealstorm
это бонус, а не проценты.
Бонус в виде процента от суммы.
Вы хотите сказать, что если Форвард мне кинет сумму денег на поточный рахунок +++ - они сгорят, если не выше фонда?
смотря когда кинет - до ВА или после
Я вижу, вы эксперд.
А по другим обязательствам типа после ВА всё выплачивают?)))
Читай первый вопрос с чего началось, потом включай академика
idealstorm
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