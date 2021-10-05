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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:22

  wolt450 написав:В понеділок мають підняти ставки

наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали

https://forward-bank.com/deposits/docum ... /taryf.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:55

  greenozon написав:
  wolt450 написав:В понеділок мають підняти ставки

наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали

https://forward-bank.com/deposits/docum ... /taryf.pdf

Напевно піднімуть у вигляді "бонуса". У банкінгу вже оновили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:16

Уже.
Свинорылы пошли трусить матрацы с бумагой.
----

4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою через касу Банку: 1,965% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
4,325% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
8,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:16

  lloydbanksua написав:
  greenozon написав:
  wolt450 написав:В понеділок мають підняти ставки

наразі банк виклав нову редакцію депо-файлу (від 11.06.2022)
на око - ставки впали

https://forward-bank.com/deposits/docum ... /taryf.pdf

Напевно піднімуть у вигляді "бонуса". У банкінгу вже оновили.

Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:31

  darmet написав:Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...


А куда он "враховуеться?🤣
Если это проценты - они или капнут, или нет - как и влюбой другой ситуации, например, по депозитам.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:45

idealstorm это бонус, а не проценты.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:50

  Ромасик написав:idealstorm это бонус, а не проценты.

Бонус в виде процента от суммы.
Вы хотите сказать, что если Форвард мне кинет сумму денег на поточный рахунок +++ - они сгорят, если не выше фонда?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:51

  idealstorm написав:Уже.
Свинорылы пошли трусить матрацы с бумагой.
----

4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою через касу Банку: 1,965% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
4,325% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
8,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».

Если даже взять 8%+8%, то 25% никак не получается. Пусть скунс идет думает дальше.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:51

  idealstorm написав:
  Ромасик написав:idealstorm это бонус, а не проценты.

Бонус в виде процента от суммы.
Вы хотите сказать, что если Форвард мне кинет сумму денег на поточный рахунок +++ - они сгорят, если не выше фонда?

смотря когда кинет - до ВА или после
точнее не так сформулирую:
успеет ли он до ВА кинуть бонус? Никогда в нем не участвовал, но вроде наперед он его не выплачивает?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:54

  Ромасик написав:
  idealstorm написав:
  Ромасик написав:idealstorm это бонус, а не проценты.

Бонус в виде процента от суммы.
Вы хотите сказать, что если Форвард мне кинет сумму денег на поточный рахунок +++ - они сгорят, если не выше фонда?

смотря когда кинет - до ВА или после

Я вижу, вы эксперд.
А по другим обязательствам типа после ВА всё выплачивают?)))
Читай первый вопрос с чего началось, потом включай академика
idealstorm
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