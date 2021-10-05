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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:04

idealstorm давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  darmet написав:Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
Если Бонус выплачен до ВА, то он никуда и не денется.
Но %% начисляются вплоть(т.е. пересчитаются) до введения ВА и зачислятся на счет днем ДО введения ВА.
А бонус не будет частично пересчитан на момент введения ВА :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13

  Ромасик написав:idealstorm давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.


Пойди телевизор покомментируй.
А в суть разговора надо вникать, прежде чем пытаттся свои 12.
idealstorm
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