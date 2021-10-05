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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:04
idealstorm давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 14:22
darmet написав:
Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
Если Бонус выплачен до ВА, то он никуда и не денется.
Но %% начисляются вплоть(т.е. пересчитаются) до введения ВА и зачислятся на счет днем ДО введения ВА.
А бонус не будет частично пересчитан на момент введения ВА
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Amethyst
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13
Ромасик написав:idealstorm
давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.
Пойди телевизор покомментируй.
А в суть разговора надо вникать, прежде чем пытаттся свои 12.
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idealstorm
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