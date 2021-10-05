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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:04
idealstorm давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:17
а завести туда гривню и по какому курсу можно?
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
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