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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:04

idealstorm давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  darmet написав:Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
Если Бонус выплачен до ВА, то он никуда и не денется.
Но %% начисляются вплоть(т.е. пересчитаются) до введения ВА и зачислятся на счет днем ДО введения ВА.
А бонус не будет частично пересчитан на момент введения ВА :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:17

  wtf написав:на том же банане можно без напряга иметь 24 цента/день с тысячи / около доллара если вложить 2к в усдт и 2к в бусд под 10%. со снятием в любое время суток. тут же даже в спокойное время нужно ехать в город где есть отделение и прочие неудобства. хотя жителю столицы можно и рискнуть если денег много

а завести туда гривню и по какому курсу можно?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:по какому курсу

самое простое купить через п2п в районе 35 курс
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:03

wtf сейчас кипишь на биржах из-за падения битка и эфира
vpchelko
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