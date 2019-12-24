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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:04
idealstorm давай, иХперд почитай, какие обьязательства после ВА выполняются, а какие нет, а потом возвращайся повытирай свое хамство и может мы простим непросвещенного.
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 14:22
darmet написав:
Бонус при введенні ВА не враховується. Тут стало нецікаво...
Если Бонус выплачен до ВА, то он никуда и не денется.
Но %% начисляются вплоть(т.е. пересчитаются) до введения ВА и зачислятся на счет днем ДО введения ВА.
А бонус не будет частично пересчитан на момент введения ВА
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Amethyst
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Додано: Нед 12 чер, 2022 23:17
wtf написав:
на том же банане можно без напряга иметь 24 цента/день с тысячи / около доллара если вложить 2к в усдт и 2к в бусд под 10%. со снятием в любое время суток. тут же даже в спокойное время нужно ехать в город где есть отделение и прочие неудобства. хотя жителю столицы можно и рискнуть если денег много
а завести туда гривню и по какому курсу можно?
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sergia
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Додано: Нед 12 чер, 2022 23:24
sergia написав:
по какому курсу
самое простое купить через п2п в районе 35 курс
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wtf
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:03
wtf сейчас кипишь на биржах из-за падения битка и эфира
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vpchelko
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:33
так и есть сегодня курс превышал 36
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wtf
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:17
Подскажите, в банкоматах каких банков можно снять максимальную сумму с пенсионной карты?
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Oktawa
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:24
вроде карта виза 1к
мц 500
банк любой для чужих карт
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wtf
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:44
Oktawa написав:
Подскажите, в банкоматах каких банков можно снять максимальную сумму с пенсионной карты?
Максимальная сумма определяется, прежде всего, текущими лимитами Форварда, а не банкоматом.
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Кащей
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