|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:39
В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті?
Дихає?
На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7741
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:43
Hotab написав:
В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті?
Дихає?
На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?
давно треба
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3196
|1338705
|
|
|78
|85850
|
|
|73
|21453
|
|