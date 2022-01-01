RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:39

В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті?
Дихає?
На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7741
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:43

  Hotab написав:В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті?
Дихає?
На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?

давно треба
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:15

  maxprofit написав:А що у цих гавриків за зміни в тарифах з 9.07 планується за зняття коштів у банкоматах ? Сьогодні робобаба дзвонила ...

Неделю назад разбирали изменения
  Кащей написав:Фарсик закручивает гайки. https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taryf.pdf
В частности, для КОКО-дебит:
Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
6.1. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»1:
- від 0 до 5 000,00 грн. не тарифікується
- від 5 000,01 грн. 0,5%
6.2. в пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД»2
- від 0 до 50 000,00 грн. не тарифікується
- від 50 000,01 грн. 0,5%
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%

  Кащей написав:
  wtf написав:від 0 до 3 000,00
это одноразово или лимит в месяц?

Ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом доби. Комісія нараховується на загальну суму операцій за добу по найвищому тарифу, в діапазоні якого була здійснена загальна сума операцій за добу. Наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – безкоштовно, а від 5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки за добу на загальну суму 6 000,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на всю суму знятої готівки за добу.
Bosstone
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 21.04.10
Подякував: 757 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:39

  Hotab написав:В перші дні війни вийшов. Що там зараз у банки за пульс на зап'ясті?
Дихає?
На коко картки (їх 2 у мене) можна занести лишню грішу під підвищені відсотки, чи тут горлишко, з якого потім не вийти?


як варіант - відкрийте собі три плюсові депозити (і 3 рахунки до них)
і буде в вас потужна база на В.П. :)
greenozon
 
Повідомлень: 13641
З нами з: 01.06.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 169170171172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 318, 319, 320
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3196 1338837
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 22:20
moveton
Піреус Банк МКБ 1 ... 6, 7, 8
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
78 85898
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 21:38
WallNutPen
Юнекс Банк 1 ... 6, 7, 8
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
73 21464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 19:57
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (923)
16.06.2022 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.